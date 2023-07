EXCLUSIEF in Marbella, naar het huis waar Belg Davy Nulens (41) met 8 kogels werd afgemaakt: “Mijn broer groef zelf het graf dat allicht voor hem was bestemd”

“Davy stond in Spanje op het punt om uit het drugsmilieu te stappen: daarom is hij volgens mij vermoord. Hij wist te veel.” Aan het woord is Limburger Peter Nulens (49), die voor het eerst getuigt over het lot van zijn jongere broer, die eind 2021 met acht kogels in de rug - als was het een scène uit ‘The Godfather’ - werd afgemaakt in de badkamer van zijn Spaanse huis.