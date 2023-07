EXCLUSIEF in Marbella. “Als ze hun drinken betalen met een briefje van 500 euro en zeggen dat je de rest mag houden, dan heb je met gangsters te doen”

Update LIVE. Noodweer laat ravage achter in noorden van Italië en Zwitser­land en schuift op naar het oosten - Vliegveld Palermo dicht wegens bosbranden op Sicilië

Volgens ESTOFEX, een Europese organisatie die zwaar weer voorspelt, kunnen meerdere landen in het zuidoosten van Europa vandaag nog geraakt worden door het zeer gevaarlijke noodweer waarbij gisteren twee doden en een vijftiental gewonden vielen in het noorden van Italië en in Zwitserland. Dat laatste land kan ook vandaag plaatselijk nog te maken krijgen met extreme hitte en onweers- en hagelbuien, net als delen van Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Servië en Griekenland. Lees alles over de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.