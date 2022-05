EXCLUSIEF. Anna Zaitseva (24) overleefde de hellebunker van Marioepol met haar babyzoontje: “Ik kon van de angst geen borstvoeding meer geven en moest zijn papje aan kaarslicht opwarmen”

Zeldzame Chinese vaas, die jarenlang gewoon in keuken stond als decoratie, verkocht voor 1,8 (!) miljoen euro

Een zeer zeldzame Chinese vaas uit de achttiende eeuw is verkocht voor maar liefst 1,5 miljoen Britse pond (omgerekend zo’n 1,8 miljoen euro). De vader van de eigenaar had het unieke stuk in de jaren tachtig gekocht voor “ongeveer honderd Britse pond”. Jarenlang stond de vaas gewoon als decoratie in de keuken van de zoon, die geen idee had wat voor een bijzonder object hij in huis had.

