Exact twee jaar geleden signaleerde China “onbekende longziekte” in Wuhan aan WHO

Op 31 december 2019, exact twee jaar geleden, werd bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de eerste melding gemaakt van wat zou uitgroeien tot een Covid-19-pandemie die nog altijd woedt. De melding kwam uit China, waar een onbekende longziekte was waargenomen in de miljoenenstad Wuhan. Twee jaar later heeft het coronavirus wereldwijd al aan bijna 5,5 miljoen mensen het leven gekost.

Op het moment van de Chinese melding waren er 44 besmettingen vastgesteld, 11 mensen waren er toen reeds erg aan toe. De WHO communiceerde op 4 januari 2020 voor het eerst over het virus. Daarna ging het snel: op 30 januari riep de organisatie de noodtoestand uit, op 11 februari kreeg de ziekte de naam ‘Covid-19' en op 11 maart werd de uitbraak officieel bestempeld als een pandemie.

De oorsprong van het coronavirus werd snel in verband gebracht met een markt in Wuhan, waar allerlei levende dieren werden verhandeld. Voor de WHO is de meest waarschijnlijke piste dat het virus van dier naar mens is overgesprongen. Er zijn echter ook andere hypotheses en zelfs complottheorieën over hoe het virus ontstaan is en verspreid werd.

Archiefbeeld 1 april 2020: een inwoner van de Chinese stad Wuhan wordt op straat getest op het coronavirus.

Lockdown

Het virus verspreidde zich in de eerste helft van januari over heel China en dook vervolgens ook op in buurlanden en landen waarmee China veel internationaal verkeer had. In Europa was de situatie in het voorjaar vooral in Italië en Spanje dramatisch, met onder meer schrijnende beelden van ziekenhuizen waar patiënten wegens plaatsgebrek op de grond lagen.

In België dook de eerste coronapatiënt op 3 februari op. Het ging om een West-Vlaamse vijftiger die geëvacueerd werd vanuit Wuhan en het virus daar had opgelopen. Op 11 maart vielen in ons land de eerste drie dodelijke slachtoffers. Kort nadien kondigde de federale regering een lockdown af: het openbaar leven ging op slot, scholen gingen dicht en telewerk werd de norm. Sindsdien wisselen versoepelingen en verstrengingen elkaar af. Mondmaskers en ontsmettingsgel zijn niet meer weg te denken.

Archiefbeeld 28 januari 2021: de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis nabij de Italiaanse hoofdstad Rome. In Europa was de coronasituatie in het voorjaar vooral in Italië en Spanje dramatisch.

Besmettingsgolven

In het begin klonk het soms dat corona maar een griepje was en de in allerijl ontwikkelde vaccins nadien “het rijk van de vrijheid” weer zouden brengen, maar twee jaar later woedt de pandemie nog altijd. Verschillende varianten, waaronder delta en omikron, hebben geleid tot nieuwe besmettingsgolven en bijbehorende beperkende maatregelen. Het Franse persagentschap AFP berekende dat het gemiddeld aantal besmettingen wereldwijd in de week van 23 tot 29 december voor het eerst hoger lag dan een miljoen per dag.

Ook in België is de omkironvariant intussen dominant. “De vijfde golf is bezig”, zei viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) donderdag nog. Bezorgdheid over de nieuwe omikronvariant, die besmettelijker is dan de deltavariant maar mogelijk ook minder ernstig, leidden net voor Kerstmis al tot strengere maatregelen. Er wordt volop ingezet op boosterprikken voor de volwassenen en het inenten van kinderen vanaf 5 jaar in de strijd tegen het coronavirus.

Mondmaskers en ontsmettingsgel zijn niet meer weg te denken.

Einde acute pandemie?

In België staat de teller van het aantal besmettingen intussen op meer dan twee miljoen. Tot nu toe zijn al 28.308 mensen in ons land overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Volgens cijfers van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins werden wereldwijd bijna 285 miljoen besmettingen vastgesteld en overleden ruim 5,4 miljoen mensen.

De WHO toonde zich eerder deze week wel voorzichtig optimistisch voor 2022. “Dit kan het jaar worden dat de acute pandemie achter de rug is”, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. “We kunnen een einde maken aan de fase van ziekenhuisopnames en sterfgevallen”, zei ook WHO-expert Mike Ryan. Behalve op vaccins wordt er daarvoor ook gerekend op geneesmiddelen voor de behandeling van corona.

