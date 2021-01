Exact één jaar geleden viel eerste officiële coronadode in Wuhan

Het is vandaag exact één jaar geleden dat de eerste officiële coronadode viel in de Centraal-Chinese stad Wuhan. Die dag hadden we het op deze site nog over een “mysterieuze virale longontsteking” als oorzaak van dat overlijden. Het coronavirus was toen bij amper 41 Wuhanezen vastgesteld, niets in vergelijking met het aantal wereldwijde besmettingen vandaag. Intussen doet China er alles aan om niet langer als het epicentrum van het virus gezien te worden.

Op 11 januari 2020 eiste het coronavirus voor het eerst een mensenleven. Een 61-jarige inwoner van Wuhan bezwijkt aan het virus en sindsdien wordt de stad als het epicentrum van de ziekte Covid-19 gezien. Maar daar zijn de Chinese autoriteiten allesbehalve mee opgezet. Precies om die reden is de verjaardag van de eerste coronadode er vandaag onopgemerkt voorbijgegaan. China wil koste wat het kost komaf maken met het imago van ‘epicentrum van Covid-19'.

De eerste besmettingen dateren van december 2019 en de eerste officiële coronadode viel dus een maand later. Al blijkt achteraf dat eerdere overlijdens vast ook toe te schrijven zijn aan ‘de mysterieuze ziekte’. Intussen lieten wereldwijd 1,9 miljoen mensen het leven ten gevolge van het coronavirus. In Wuhan zelf hadden ze het virus al in de lente van 2020 vrij goed onder controle, de dodentol ligt er officieel op 4.634 sinds midden mei.

Coronakennis was nihil

In december verscheen op onze website een overzicht van alle coronaberichten uit 2020. Zo kwam op 20 januari het bericht dat het virus overdraagbaar blijkt van mens tot mens. Tot dan toe werd vermoed dat het virus alleen overgedragen kon worden van dier op mens, vermits het ontstaan was op een dierenmarkt. Op 25 januari duikt het virus op in Europa en op 4 februari is er een eerste besmetting in ons land. De gemoederen zijn nog verre van verhit, want we hebben geen idee welke storm op ons afkomt.

Vanaf 21 februari vallen de eerste doden in Europa en twee dagen later neemt viroloog Marc Van Ranst voor het eerst het woord ‘pandemie’ in de mond. Op dat moment lijkt een quarantaine zoals in Italië volgens viroloog Steven Van Gucht nog volstrekt zinloos, maar op 18 maart 2020 gaat België dan toch in lockdown. Het vervolg is u bekend.

