Exact één jaar geleden ging Wuhan in lockdown. Hoe verging het de stad sindsdien?

Exact een jaar geleden maakte de wereld voor het eerst kennis met een lockdown. Wuhan ging op slot nadat er in China zeventien doden gevallen waren als gevolg van een mysterieus virus. De berichten zouden vanaf dan alleen maar alarmerender worden, maar hoe is het de stad zelf sindsdien vergaan? Spoiler alert: na elf weken was het ergste leed al geleden. Nu bruist de metropool, krioelen de winkelstraten van het volk en dansen zwetende lijven dicht op elkaar geplakt in discotheken. Zonder mondmasker soms, alsof corona nooit bestaan heeft...

Flashback naar 23 januari 2020. Europa kijkt eerder meewarig naar de stad die elf miljoen inwoners in quarantaine zet. Alweer een Aziatisch virus? Die Chinezen toch. Niets geleerd van SARS, dan krijg je dit. In onze contreien zou het allemaal wel meevallen, toch? We weten intussen beter...

Volledig scherm Mensen stierven soms op straat, wat de paniek voor het onbekende virus alleen maar groter maakte. © AFP

China probeerde in eerste instantie de omvang van het probleem onder de mat te vegen. Enkele artsen en burgerjournalisten probeerden alarm te slaan, maar werden daarvoor van hogerhand op de vingers getikt. In een ITV-reportage die recent uitgezonden werd, gaven dokters anoniem toe dat ze effectief zwijgplicht opgelegd kregen. De bekendste klokkenluider, Li Wenliang, zou in februari zelf ten prooi vallen aan het virus.

Volledig scherm Li Wenliang. © LI WENLIANG/GAN EN FUND

Zodra de geest uit de fles gekomen was, was het alle hens aan dek in Wuhan. De luchthaven ging dicht, het openbaar vervoer viel plat en de opgesloten inwoners sloegen massaal aan het hamsteren. Hele gebouwen werden hermetisch afgesloten, mensen werden met geweld uit hun huis gesleurd omdat ze verdachte symptomen hadden.

Volledig scherm De ‘ghostbusters’ op pad. © AFP

In tien dagen tijd werd een noodziekenhuis uit de grond gestampt. Beelden van zogenaamde ‘ghostbusters’ die de straten met hun dampkanonnen ontsmetten gingen viraal. Het epicentrum van het coronavirus was in een mum van tijd in een spookstad veranderd.

Volledig scherm Tientallen bulldozers gingen aan de slag om een noodziekenhuis te doen verrijzen. © AP

De wildste geruchten deden ook de ronde. Was het virus ontsnapt uit een labo? Of erger nog, ingezet als wapen door de Chinese regering om het Westen te treffen? Nee, natuurlijk niet. De precieze oorsprong blijft echter een mysterie. Wetenschappers geloven nu eerder dat het coronavirus van dier op mens is overgegaan en dat de beruchte vismarkt in Wuhan enkel diende als plek voor superverspreiding.

Volledig scherm Buitenlanders moesten met bussen geëvacueerd worden uit Wuhan. © EPA

18 maart was voor Wuhan de eerste dag zonder nieuwe besmetting. Na een uiterst strenge lockdown van 76 dagen kon op 8 april een einde komen aan de nachtmerrie. Inwoners mochten eindelijk weer de stad verlaten, de ‘bevrijding’ werd gevierd met een indrukwekkende lichtshow op wolkenkrabbers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De regels bleven natuurlijk nog wel streng. Reizen mocht bijvoorbeeld enkel als een app groen licht gaf. Het indrukwekkende pakket aan voorzorgsmaatregelen miste haar effect evenmin. Toen op 12 mei zes nieuwe gevallen geregistreerd werden, werden alle elf miljoen inwoners meteen getest. Een potentiële uitbraak kreeg op die manier geen kans. Van een tweede golf zou - net als in heel China - geen sprake meer zijn.

Volledig scherm Europa keek met begerige ogen naar deze poolparty in Wuhan. © EPA

Het gewone leven kon daardoor steeds meer op gang komen. Grote bijeenkomsten werden toegelaten, inwoners hoefden geen afstand meer te houden. Duizenden feestvierders zonder mondmasker op een poolparty in een waterpretpark? Europa stond er met grote - en vooral begerige - ogen naar te kijken. Vorige maand openden ook de discotheken weer de deuren, klaar om jongeren een stuk van hun jeugd terug te geven.

Volledig scherm Europa keek met begerige ogen naar deze poolparty in Wuhan. © EPA

Officieel overleden in Wuhan 3.869 inwoners aan Covid-19, al zijn het er in werkelijkheid ongetwijfeld een pak meer. De psychologische tol is immens. “Het is misschien niet altijd even zichtbaar, maar de pandemie heeft bij veel mensen tot een diep trauma geleid”, stelt inwoner Han Meimei.

Volledig scherm Europa keek met begerige ogen naar deze poolparty in Wuhan. © EPA

De rollen zijn nu echter wel helemaal omgedraaid. “Nergens is het zo veilig als in Wuhan. Ik zou doodsbang zijn als ik nu naar de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk zou moeten gaan”, meent Wan. “Het was een prima beslissing om alles even stop te zetten. Op straat draagt iedereen nog wel een mondmasker, maar onze stad bruist tenminste weer.”

Volledig scherm Vorige maand gingen ook de discotheken weer open. © AFP

Li Xi merkt ook een mentaliteitsverschil. “Vroeger liep iedereen er nukkig bij, nu lijkt de bevolking meer dankbaarheid te tonen voor het leven. Deze ramp heeft mensen dichter bij elkaar gebracht.”

Volledig scherm © EPA