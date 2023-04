Ex-Wagner-huurling gearresteerd voor moord in Zuid-Ossetië

De moord op een man met een mentale beperking doet in Zuid-Ossetië veel stof opwaaien. Een van de verdachten is immers een man die diende in de Wagner-groep. Hij zou recent zijn teruggekeerd van de speciale militaire operatie, zoals Rusland de oorlog in Oekraïne noemt.

Volgens het Zuid-Ossetische staatspersagentschap RES werd Georgy Siukayev dinsdagochtend gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht samen met twee anderen een 38-jarige inwoner van hoofdstad Tschinvali te hebben neergestoken. Het slachtoffer, dat kampte met een geestelijke beperking, bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

In totaal werden drie verdachten gearresteerd voor de gewelddaad. Twee van hen gingen kort na hun arrestatie tot bekentenissen over. Kort nadien werd ook Siukayev opgepakt. De autoriteiten laten weten dat het onderzoek nog lopende is. Over het motief is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Woensdag verdedigde de persdienst van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin de acties van Siukayev. Het slachtoffer werd een “gek” genoemd “die vaak onder de invloed was van alcohol en buurtbewoners lastigviel”. De persdienst gaf ook bewakingsbeelden vrij waarop te zien is hoe een man een andere man lastigvalt. Die laatste probeert aan hem te ontsnappen en rent weg, waarop de eerste man samen met twee andere de achtervolging inzet. De beelden, waarvan volgens lokale media de echtheid niet kon worden geverifieerd, leiden tot grote verontwaardiging in Zuid-Ossetië. Het slachtoffer was immers goed gekend bij de lokale bevolking van de republiek, die slechts zo'n 55.000 inwoners telt.

Volgens lokale media sloot Siukayev zich bij de Wagner-groep aan terwijl hij in Rusland een celstraf uitzat voor de moord op een legercommandant in de Donbas. Hij zou recent teruggekeerd zijn van de oorlog in Oekraïne. Volgens het kabinet van de openbare aanklager kwam hij op 27 maart Zuid-Ossetië binnen.

De Wagner-groep is een huurlingenleger dat geleid wordt door Jevgeni Prigozjin en een centrale rol speelt in de oorlog in Oekraïne. Zowel in Europa als de VS werd de groep aangeduid als een terroristische organisatie. De Wagner-groep begon enkele maanden na de Russische invasie van Oekraïne gedetineerden te rekruteren met de belofte dat ze na zes maanden vechten tegen Oekraïne weer op vrije voeten zouden komen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. UITGELEGD. Alles wat je moet weten over de beruchte Russische Wagner-groep