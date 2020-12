Ex-vrouw van Fransman die drie gendarmes vermoordde: "Hij geloofde dat de burgeroorlog en het einde der tijden nabij zijn"

De man die dinsdagavond laat drie gendarmes (21, 37 en 45) doodschoot in Centraal-Frankrijk en zich van het leven benam, was ervan overtuigd “dat de burgeroorlog en het einde der tijden” nabij waren. Dat zei de ex-vrouw van Frédérik Limol (48) in een interview met nieuwszender France Info. De vrouw leefde al jaren in angst voor hem. Ze diende vergeefs drie maal klacht in wegens huiselijk geweld.

Net om die reden kwam een patrouille van de gendarmerie ter plaatse aan het huis in een afgelegen gehucht in de buurt van Saint-Just (Puy-de-Dôme). Ondanks de echtscheidingprocedure woonden de twee nog onder hetzelfde dak. Oud-militair Limol opende het vuur met een semi-automatisch wapen: een agent liet het leven, een collega raakte gewond. De schutter verschanste zich vervolgens in de woning en stichtte brand. De vrouw zocht een veilig heenkomen op de daken en kon later worden gered.

De drie omgebrachte gendarmes kregen vandaag een eerbetoon in de gemeente Ambert. De Franse mister van Binnenlandse Zaken Darmanin woonde de plechtigheid bij. © AFP

Eens de versterking ter plaatse was, probeerden twee agenten in te schatten of hun neergeschoten collega’s nog gered konden worden. Ze overleefden beiden de kogelregen niet. Limol kon vluchten en reed opzettelijk met hoge snelheid tegen een boom. Hij overleefde de crash niet.

De vrouw die onherkenbaar de vragen beantwoordde en onder politiebewaking staat na bedreigingen, zei dat haar ex-man in het begin van hun relatie “een grappige, liefhebbende en intelligente levenspartner” was. Dit veranderde compleet na hun huwelijk in 2012. “Hij vernielde ons appartement en trachtte me te wurgen. Hij dreigde met vuurwapens.” Tot een breuk kwam het niet, de vrouw bleek in verwachting.

In aanloop naar zijn aanstaand vaderschap gaf Limol zijn vrouw een militaire radio. Reden hiervoor was zijn “overtuiging dat de burgeroorlog en het einde der tijden nabij waren”.

Limol dreigde meermaals ermee zijn vrouw en hun kind om het leven te brengen. De vrouw startte de echtscheiding op, diende klacht in en benadrukte dat hij over wapens beschikte. Ze leefde in doodsangsten voor hem en had zelfs haar testament al opgemaakt.

De drie klachten rond huiselijk geweld bleven zonder gevolg. Limol liet het niet na om telkens op zijn beurt klacht in te dienen tegen zijn echtgenote. Mochten politie en justitie tijdig hebben ingegrepen, had het drama volgens de vrouw vermeden kunnen worden.

Gendarmes Arno Mavel (21), Remi Dupuis (37) en Cyrille Morel (45) kregen vandaag een groot eerbetoon aan hun gendarmerie in de gemeente Ambert. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin woonde de plechtigheid bij.

Bloemen aan de gendarmerie in de gemeente Ambert. © AFP