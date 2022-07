Ex-voorzitter van Oostenrijkse extreemrechtse partij FPÖ vrijgesproken van corruptie

VIDEO. Ongeval of moord in Benidorm? Faroek trekt op onderzoek naar dodelijke val Dina (30) na emotionele oproep moeder

Toen de Belgische Dina in 2015 dood teruggevonden werd onderaan een klif in het Spaanse Benidorm, had haar moeder Carine (59) nog hoop dat het Spaanse gerecht haar moordenaar zou vinden. Alles leek ook op een moord: Dina werd zwaar gehavend en naakt teruggevonden met sporen van verstikking. Haar Spaanse vriend gaf maar liefst elf verschillende versies van de feiten. Toch seponeerde het Spaanse gerecht de zaak en gerechtigheid bleek na zeven jaar ijdele hoop. Na een emotionele oproep bij ‘VTM Nieuws’-gerechtsexpert Faroek Özgünes, trok Faroek samen met Carine terug naar de fatale plek in Benidorm, waar Dina volgens haar moeder vermoord werd.

