Ex van miljardair Jeff Bezos hertrouwt met leraar: “Ik volg haar en zal grootste deel van mijn rijkdom wegschenken”

Dan Jewett, een leraar wetenschappen uit Seattle, stapt niet alleen in het huwelijksbootje, maar ook in een voor hem nieuwe wereld. Jewetts wederhelft is filantrope MacKenzie Scott, een der rijksten op aarde. Scott is de ex-vrouw van Amazonbaas, miljardair en dé allerrijkste mens ter wereld, Jeff Bezos.

In 2019 strandde het huwelijk van Jeff en MacKenzie Bezos, na 25 jaar. De scheiding leverde MacKenzie Scott een vierde van Jeff Bezos’ aandelen van Amazon op. In de rijkeluislijst van Forbes staat ze daardoor momenteel op de 22ste plaats, met een vermogen van maar liefst 53 miljard dollar (bijna 45 miljard euro). Ze is daarmee de derde rijkste vrouw ter wereld, volgens Forbes, na Françoise Bettencourt Meyers (erfgename van L’Oréal en goed voor 72,7 miljard dollar of 61,2 miljard euro) en Alice Walton (erfgename van Walmart en goed voor 61,5 miljard dollar of 51,8 miljard euro).

Scott maakte al snel na haar scheiding bekend dat ze zeker de helft van haar fortuin nog tijdens haar leven zou wegschenken aan non-profitorganisaties. Daarvoor ondertekende ze de zogenaamde Giving Pledge-belofte.

In juli had de filantrope in het jaar 2020 al een bedrag van 1,7 miljard dollar (1,4 miljard euro) aan goede doelen gegeven. Daarna schonk ze in vier maanden tijd nog eens 3,5 miljard euro weg. “De pandemie is een sloopkogel in de levens van Amerikanen die het al moeilijk hebben”, schreef ze toen in december vorig jaar. “Zowel de economische verliezen als de gevolgen op het vlak van gezondheid zijn erger voor vrouwen, voor mensen van kleur en voor mensen die in armoede leven. En dat terwijl de pandemie de miljardairs alleen maar aanzienlijk rijker heeft gemaakt.”

Ook haar kersverse echtgenoot, Dan Jewett, heeft zich ingeschreven in de Giving Pledge. “Het gelukkige toeval wil dat ik getrouwd ben met een van de meest genereuze en liefste mensen die ik ken, en ik sluit me ook aan bij haar engagement om een enorm financieel vermogen weg te schenken ten dienste van anderen”, aldus Jewett op de website van Giving Pledge.

“Ik was het grootste deel van mijn leven leraar, maar ook een dankbare student in de vrijgevigheid van de mensen om me heen. Dit betekende dat ik mijn best deed om hun voorbeeld te volgen door, wanneer ik maar kon, allerlei soorten middelen door te geven - gaande van tijd, over energie, tot materiële bezittingen.”

Volledig scherm Jeff Bezos en zijn ex-vrouw MacKenzie Scott. © © Getty