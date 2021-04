Ex van Fourniret bekent dat ze lichaam van Estelle (9) hielp transporteren: nieuwe zoektocht aan de gang

Biden gaat actie ondernemen tegen 'spookgewe­ren'

6:36 De Amerikaanse president Joe Biden maakt donderdag zijn volgende stappen bekend om vuurwapengeweld in zijn land aan te pakken. De plannen zullen er met name op gericht zijn om het aantal 'spookgeweren' terug te brengen. De recente reeks schietpartijen is de directe aanleiding voor de strengere wetgeving die Biden per decreet wil gaan invoeren.