Ex-Trump-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders doet gooi naar gouverneurschap Arkansas

In haar video uit Sanders zich nog steeds als een fervent Trump-aanhanger. Ze begint met een anekdote van een bezoek met de voormalige president aan Amerikaanse militairen in Irak. “Amerika is groots omdat we vrij zijn, maar vandaag ligt onze vrijheid onder vuur”, beweert de Republikein.



"Nu radicaal links in Washington aan het roer staat, is jouw gouverneur de laatste defensielinie. Meer nog, je gouverneur moet in de frontlinie staan", aldus Sanders. "Daarom kondig ik vandaag mijn kandidatuur voor gouverneur van Arkansas aan en vraag ik om jullie gebeden en steun.”