Ex-topadviseur Boris Johnson legt explosieve getuigenis af: “Hij wilde zich live op tv laten inspuiten met virus om te bewijzen dat het niet gevaarlijk was”

Cummings zat op de eerste rij toen de coronacrisis begin vorig jaar uitbrak. Als topadviseur van Johnson was hij een van de invloedrijkste figuren in Downing Street op dat moment. In november vorig jaar stapte hij op nadat hij in een oplopende machtsstrijd terecht was gekomen. Sindsdien is hij een van de grootste critici van Johnson. Hij omschreef de respons van de premier op de pandemie eerder al als “rampzalig”.

Lees ook Britse kiescommissie start onderzoek na rel over luxueuze renovatie appartement Boris Johnson

Excuses voor families van hen “die onnodig gestorven zijn”

Vandaag beschuldigde Cummings de regering ervan dat ze bij de uitbraak van de pandemie de Britse bevolking zwaar tekort was geschoten. De regering schatte de situatie volledig verkeerd in en handelde veel te traag, klonk het. Hij bood de families van hen “die onnodig gestorven waren” zijn excuses aan voor zijn aandeel daarin.

“Sleutelfiguren waren gaan skiën”

Volgens Cummings opereerde de regering in januari en februari op geen enkele manier “op voet van oorlog” bij het opduiken van het coronavirus. Heel wat sleutelfiguren waren letterlijk gaan skiën midden februari, klonk het. “Pas in de laatste week van februari vorig jaar ontstond een gevoel van urgentie.”

Volledig scherm Dominic Cummings bij zijn aankomst voor de hoorzitting. © AP

“Indianenverhaal”

Nog volgens Cummings zou Johnson de dreiging bij de uitbraak gebagatelliseerd hebben. “Hij beschouwde het coronavirus in februari 2020 als een indianenverhaal en omschreef hij het als de nieuwe varkenspest. Hij wilde zich live op tv laten inspuiten met virus om te bewijzen dat het niet gevaarlijk was”, klonk het.

Eerste strategie: groepsimmuniteit

De Britse regering zou volgens de ex-topadviseur aanvankelijk voor de strategie van de groepsimmuniteit gegaan zijn, iets wat de regering zelf altijd ontkend heeft. “Volksgezondheid dacht dat het de enige optie was. Ze dacht dat als de regering zou proberen om de verspreiding van het virus tegen te gaan in de zomer, het virus in de winter opnieuw de kop op zou steken en het zorgsysteem onder zware druk zou zetten. Het was gewoon een kwestie van timing: groepsimmuniteit tegen september of tegen januari na een tweede golf.”

De kabinetssecretaris zou Johnson zelfs gevraagd hebben om de groepsimmuniteit op de televisie te omschrijven als “de waterpokkenfeestjes van vroeger”, waarbij kinderen bewust besmet werden door andere kinderen om daarna immuun te zijn.

Late lockdown

Volgens Cummings had het Verenigd Koninkrijk ten laatste in de eerste week van maart in lockdown moeten gaan; de lockdown werd uiteindelijk op 23 maart afgekondigd. “Ik betreur het enorm dat ik niet sneller op de alarmknop drukte. Dat was achteraf gezien fout.”

Volledig scherm © REUTERS

Midden maart zou de situatie in Downing Street geleken hebben “op een scene uit ‘Independence Day’ waarin Jeff Goldblum zegt dat de aliens geland zijn en je hele plan om zeep is en je een nieuw plan nodig hebt”. Johnson zou te horen hebben gekregen dat de modellen die voorspelden dat de piek pas in juni zou komen, helemaal fout waren en dat het zorgsysteem “over enkele weken” al helemaal zou instorten.

“Regering had geen plan”

Volgens Cummings had de regering geen enkel plan klaarliggen toen de vraag om een lockdown luider werd midden maart. “Het bestond niet. Voormalig vicekabinetssecretaris Helen MacNamara zei dat we ‘helemaal f*cked’ waren: ‘Ik denk dat we duizenden mensen gaan doden.’”

“Surrealistische situatie” op 12 maart

De situatie in Downing Street was op 12 maart “bijna surrealistisch” te noemen volgens Cummings. De regering boog zich toen over een mogelijke lockdown. “Opeens kwamen de mensen van de nationale veiligheid binnen en die zeiden dat Trump wilde dat we ons diezelfde avond zouden aansluiten bij een bombardement in het Midden-Oosten. Dat stak stokken in de wielen van de meeting over het coronavirus. Op hetzelfde moment ging de vriendin van de premier helemaal door het lint over verhalen in de pers over haar hond.”

“Minister van Volksgezondheid had ontslagen moeten worden”

Volgens Cummings had minister van Volksgezondheid Matt Hancock “ontslagen moeten worden voor zeker vijftien tot twintig zaken”. Hij beschuldigde hem ervan gelogen te hebben “in meeting na meeting”. “Ik heb meermaals tegen de premier gezegd dat hij de laan uitgestuurd moest worden”, klonk het. Hij omschreef het departement verder als “een smeulende ruïne”.

Volledig scherm Minister Matt Hancock. © AP

“We stuurden besmette mensen terug naar rusthuizen”

De claim van de regering dat ze een schild rond de rusthuizen had opgetrokken, omschreef Cummings als “complete nonsens”. “We kregen in maart te horen dat mensen getest zouden worden als ze terug zouden keren naar de rusthuizen, maar ontdekten achteraf dat dit niet gebeurd was. Eerder het tegendeel. We stuurden besmette mensen terug naar de rusthuizen.”

Premier Johnson was aanwezig in het parlement en ontkende alle aantijgingen. “Ik denk niet dat iemand deze regering op een geloofwaardige manier kan beschuldigen van zelfgenoegzaamheid met betrekking tot de dreiging van dit virus. Op geen enkel moment. We hebben alles gedaan wat we konden om het verlies van levens zo veel mogelijk te beperken.”