Ex-president Trump hangt dwangsom van 10.000 dollar per dag boven het hoofd

Vermeende geheime vriendin van president Poetin plots opgedoken in Moskou

Alina Kabajeva (38), de voormalige Russische topturnster die al jarenlang een geheime relatie zou hebben met de Russische president Vladimir Poetin en hem verscheidene kinderen zou hebben geschonken, is opgedoken in Moskou. De ‘first lady in de schaduw’, zoals ze genoemd wordt in Russische media, verscheen op een patriottisch festival in de VTB Arena.

18:37