Ex-president Hollande bij start proces aanslagen Parijs: “Er moet sprake geweest zijn van tekortkomingen aan Belgische kant”

België voerde groot deel van onderzoek naar aanslagen Parijs. “Vraag of ons land dit had kunnen voorkomen, komt er zeker”

6 september Woensdag begint het langverwachte proces over de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs. De aanslagen in de Franse hoofdstad werden beraamd in België en het gerechtelijk onderzoek is voor het overgrote deel in ons land gevoerd, in samenwerking met de Fransen. De Belgische bijdrage aan het proces is dan ook groot, legt federaal procureur Frederic Van Leeuw uit bij ‘VTM Nieuws’. Er is in Frankrijk ook kritiek op België. Had ons land dit kunnen voorkomen? “Die vraag komt er zeker op het proces”, zegt misdaadjournalist Faroek Özgünes.