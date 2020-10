Ex-president Barack Obama vernietigend voor opvolger Trump in eerste grote campagnespeech: “Komende dagen zullen onze toekomst voor tientallen jaren bepalen”

De hemdsmouwen opgerold en een zwart mondmasker met daarop de tekst ‘VOTE’, zo stapte de voormalige president (2008-2016) het podium op in Philadelphia. Obama benadrukte in zijn meest vernietigende toespraak over zijn opvolger tot nu toe dat Donald Trump niet in staat is om zijn ambt serieus te nemen en niet bereid is om zich ervoor in te spannen. “Dit is geen realityshow. Dit is de realiteit. Maar wij moeten wel leven met de gevolgen van hoe hij zijn job niet serieus kan nemen.”



Ook Trumps retoriek en Twittergedrag kregen een veeg uit de pan. “Tweeten en naar de televisie kijken lossen de problemen niet op. Onze democratie kan niet werken als de mensen die onze leiders zouden moeten zijn alle dagen liegen en tal van dingen uitvinden. Met Joe en Kamala (vicepresidentskandidaat Kamala Harris, red.) aan het roer, moet je je geen zorgen maken over de zotternijen die ze elke dag zeggen. En dat is veel waard. Je gaat geen elke dag ruzie over hen moeten maken. Het zal lang niet zo vermoeiend zijn.”