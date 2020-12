Ex-premier Sophie Wilmès tussen Beyoncé en Rihanna in top-100 meest invloedrijke vrouwen ter wereld

"Verenigd Koninkrijk en EU op rand van mislukking brexitge­sprek­ken”, straks opnieuw uitstel na diner Johnson - Von der Leyen?

17:49 De onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie staan op de rand van een mislukking. Dat heeft de Ierse premier Michael Martin in het parlement in Dublin gezegd. Hij schat de kans op een akkoord nog op maximaal 50 procent. Op hun diner in Brussel vanavond zullen premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vooral proberen nog enkele dagen tijd te kopen om ondanks alles toch nog verder te spreken, zeggen ingewijden.