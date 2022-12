Ex-politieman die zwarte vrouw in haar woning in Texas doodschoot schuldig aan doodslag

Oekraïne: “Russen mishandel­den kinderen in speciale folterka­mer in zuidelijke stad Cherson”

In de Oekraïense stad Cherson, in het zuiden van het land, is een kamer ontdekt waarin de Russische bezetters kinderen zouden hebben opgesloten en mishandeld. Dat heeft de ombudsman van het Oekraïense parlement Dmytro Lubinets gezegd. “In totaal hebben we tien folterkamers gevonden in de regio Cherson, waarvan vier in de stad. In een van de kamers vonden we een aparte cel waarin kinderen werden vastgehouden. De bezetters noemden het zelf zo: ‘een kindercel’”, aldus Lubinets. De beweringen zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

15 december