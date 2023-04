Ex-parlementslid voor oog van camera doodgeschoten in India

In India zijn een veroordeeld oud-parlementslid en zijn broer live op televisie doodgeschoten door belagers die zich voordeden als reporters. De aanval vond plaats toen de twee onder begeleiding van de politie op weg waren naar een ziekenhuis in Prayagraj in de deelstaat Uttar Pradesh.

De 61-jarige Atiq Ahmed zit sinds 2019 achter tralies na een veroordeling voor kidnapping. Hij beantwoordde zaterdagavond vragen van journalisten toen hij samen met zijn broer Ashraf van dichtbij werd neergeschoten, zo toonden beelden op televisiezender Aaj Takand.

“Volgens de eerste berichten hebben drie personen die zich voordeden als journalisten hen benaderd en het vuur geopend”, zo verklaarde politiewoordvoerder Prashant Kumar. “De aanvallers zijn opgepakt en hun ondervraging is aan de gang”.

Op de televisiebeelden is te horen dat de belagers hindoeslogans scandeerden na de aanval. De twee slachtoffers zijn dan weer leden van de moslimminderheid in India, maar de politie heeft niet verduidelijkt of ze een mogelijk religieuse motief onderzoekt. Volgens de pers zouden de belagers kleine delinquenten zijn.

Misdaadmilieu

De broers Ahmed hebben nauwe banden met het misdaadmilieu in India. De voorbije decennia dook de naam van het voormalige parlementslid op in tientallen zaken, gaande van ontvoering over moord tot afpersing. In maart dit jaar werd hij uiteindelijk tot levenslang veroordeeld in een ontvoeringszaak.

De politie van Uttar Pradesh had enkele dagen geleden aangekondigd dat ze de 19-jarige zoon van Ahmed en een handlanger hebben doodgeschoten. Beide mannen werden gezocht in het kader van een moordzaak. Ahmed zelf claimde vorige maand nog dat de politie een bedreiging voor zijn leven vormde.

In de nasleep van de aanslag is zondag in Uttar Pradesh een samenscholingsverbod van meer dan vier personen afgekondigd. Oppositiepartijen wrijven de regerende nationalistische hindoepartij BJP aan dat de criminaliteit regeert in de deelstaat.

