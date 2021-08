Ex-militairen gebruiken satellietbeelden om hun tolken voorbij controleposten van taliban te loodsen

Wat begon met de hulp aan één Afghaanse officier is intussen uitgegroeid tot een heus ontsnappingsnetwerk. Oorlogsveteranen van over de hele wereld zetten al hun expertise in om tolken en militair personeel veilig naar de luchthaven in Kaboel te loodsen, tot satellietbeelden toe. De operatie kreeg via sociale media de toepasselijke naam ‘Digital Dunkirk’, een verwijzing naar de miraculeuze manier waarop het Britse expeditieleger aan de troepen van Adolf Hitler wist te ontkomen in de Noord-Franse kustplaats Duinkerke.

Delen per e-mail

Kolonel op rust Mike Jason had de Afghaanse legerofficier enkele jaren geleden in Rome leren kennen. Deze week kreeg hij het verontrustende bericht dat de man uit schrik voor de taliban ondergedoken was.

Jason trommelde via mail en sociale media meteen al zijn vroegere legercontacten op. Dankzij hun verzamelde tips konden de officier en zijn familieleden de controleposten van de taliban ontwijken en veilig geëvacueerd worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sneltreinvaart

Het netwerk groeide sindsdien in sneltreinvaart aan. “Bijna al wie in Afghanistan gevochten heeft, doet mee. Maar het draait intussen al lang niet meer om oorlogsexperts alleen”, stelt veteraan Matt Zeller in een interview bij Fox News. “Analisten bestuderen bijvoorbeeld met de hulp van satellietbeelden waar de controleposten van de taliban precies opgesteld staan. Van pastoors tot weduwnaars, er zijn honderdduizenden mensen die hun steentje willen bijdragen.”

“Ogen en oren op slagveld”

Geschat wordt dat er nog ongeveer 20.000 Afghaanse tolken met hun familieleden vastzitten in Afghanistan. Zeller draagt hen een warm hart toe. “Zij waren onze ogen en oren op het slagveld en waarschuwden ons voor valkuilen. Kinderen die niet buiten aan het spelen waren, een vriendelijke inwoner die anders altijd thee aanbiedt,... Als er iets niet pluis was, merkten zij het als eersten op. Vijf minuten later werden we dan meestal beschoten. Dat soort inzicht heeft zeker en vast levens gered.”

Volledig scherm Oorlogsveteraan Matt Zeller. © Facebook

Talibanstrijders zouden nu de opdracht gekregen hebben om de tolken als eersten uit te schakelen. “Zij hebben ons in de voorbije twintig jaar altijd geholpen om de vijand te doden, nu willen die jihadisten natuurlijk revanche. Als ze nu niet geëvacueerd worden, zullen ze het niet overleven. En dan moeten wij verder leven met het besef dat we hen in de steek gelaten hebben.”

Nachtwerk

Zeller offert nu nachten op om zo veel mogelijk slachtoffers te redden van het juk van de taliban. “Ik sta in rechtstreeks contact met Afghanen die om hulp vragen en begeleid hen naar de vrijheid. Ik zeg hen bijvoorbeeld welke straat ze moeten nemen om een controlepost van de taliban te omzeilen. Als ze de luchthaven bereiken, zit hun lijdensweg er echter nog niet op. Ze moeten er meestal nog negen à tien uur wachten in vreselijke omstandigheden, zonder eten, water of toilet. En met de constante dreiging van de taliban, die zomaar in het rond schieten.”

Volledig scherm © Photo News

“Schaamrood op de wangen”

Voor president Joe Biden heeft Zeller geen goed woord over. “Heel Amerika lijkt zijn best te doen, behalve hij. Ik stond perplex toen ik de minister van Defensie hoorde zeggen dat hij de veiligheid van Amerikanen die naar de luchthaven trokken niet kon garanderen. Natuurlijk kan hij dat wel, hij heeft een heel leger ter beschikking. Helaas heeft hij niet de toestemming om die troepenmacht in te zetten.”

“Op het einde van een oorlog komen er altijd twee vragen naar boven: was het de moeite waard en in welke omstandigheden vertrek je? Met het schaamrood op de wangen, is het enige mogelijke antwoord.”