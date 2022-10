Ex-militair van Poetins privéleger praat voor het eerst in video-interview: “Geld is de enige motivatie”

Een voormalig militair van de Wagner-militanten heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. ‘Wagner’ is een exclusieve groep legermilitanten in Rusland die zo’n 5.000 euro per maand krijgen om speciale missies te voltooien die het gewone leger niet aankan. In totaal sneuvelden er al 1.500 Wagners in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. “Er is geen andere motivatie, alleen geld. Russische vrede voor de Amerikaanse dollars”, vertelt voormalig Wagner-strijdkracht Marat Gabidullin aan de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’.