Ex-medewerker van Franse president naar rechtbank verwezen voor geweld op betoger

Bitcoin bereikt nieuwe recordhoog­te: waarde dit jaar al meer dan verdubbeld

11:02 De bitcoin heeft een nieuwe recordhoogte bereikt en is nu 62.575 dollar (omgerekend zo’n 52.589 euro) waard. Daarmee is de belangrijkste cryptomunt ter wereld dit jaar al meer dan verdubbeld in waarde. Het vorige record dateerde van ongeveer een maand geleden.