Ex-marinier verdedigt dodelijke wurging van dakloze in metro in New York

Daniel Penny is door zijn advocaten geïdentificeerd als de 24-jarige ex-marinier die op de metro in New York zijn medepassagier, Jordan Neely, in een dodelijke wurggreep hield. De veteraan van de Amerikaanse marine heeft zijn acties verdedigd door te zeggen dat hij en andere passagiers uit zelfverdediging handelden.

KIJK. Jordan Neely sterft nadat hij door Daniel Penny in een wurggreep wordt genomen

In een verklaring van zijn advocaten die gisteren werd vrijgegeven betuigde Daniel Penny zijn medeleven aan de familie van Neely. “We willen eerst, namens Daniel Penny, ons medeleven betuigen aan de naasten van Jordan Neely”, zei het advocatenkantoor van Raiser en Kenniff, P.C.

Verder in de verklaring verdedigt Penny zijn acties toen het slachtoffer tegen medepassagiers begon te roepen. “Toen Jordan Neely zijn medepassagiers en Daniel Penny agressief begon te bedreigen, handelde Daniel, met de hulp van anderen, om zichzelf te beschermen, totdat hulp arriveerde.” “Daniel was nooit van plan om Neely kwaad te doen en kon zijn vroegtijdige dood niet voorzien”, aldus de verklaring. “We hopen dat deze vreselijke tragedie zal leiden tot een nieuw engagement van onze verkozen ambtenaren om de geestelijke gezondheidscrisis in onze straten en metro’s aan te pakken.”

De politie vertelt dat Daniel Penny tijdens de worsteling met Nelly tegen andere passagiers zei om 911 te bellen. Dit wordt door de advocaten als extra argument aangehaald dat hij “nooit van plan was het slachtoffer kwaad te doen”. Daarnaast verwijzen ze naar de geestelijke problemen van Neely als oorzaak van zijn “gewelddadige en grillige gedrag”.

Moord of doodslag?

De dood van Jordan Neely wordt gezien als doodslag, maar er werden nog geen arrestaties verricht of aanklachten ingediend. De openbare aanklager en politie van Manhattan beslissen momenteel of de acties van Penny gerechtvaardigd waren en of het dus effectief gaat om moord of niet.

Een jury zal waarschijnlijk volgende week bijeenkomen om te bepalen of er genoeg bewijs is om een aanklacht in te dienen. Om schuldig bevonden te worden moeten aanklagers bewijzen dat Daniel Penny dodelijk geweld gebruikte zonder te geloven dat Jordan Neely ook bereid was dodelijk geweld te gebruiken, vertelden deskundigen aan de ‘New York Times’.

In de nasleep van de wurgdood werden verschillende protesten gehouden in metrostations en op straat, waar om de arrestatie van Daniel Penny wordt geroepen. De demonstranten willen extra aandacht voor de criminaliteit en dakloosheid op het openbaar vervoer in New York. Ze betogen dat de omstandigheden rond de dood van Neely - zijn dakloosheid en geestelijke gezondheidsproblemen - een weerspiegeling zijn van de structurele tekortkomingen in de sociale dienstverlening aan arme New Yorkers.