Ex-marinier die dakloze oud-militair in metro New York wurgde wordt vervolgd

New Yorkers geschokt door beelden van metropassa­gier die dakloze verstikt met wurggreep

In Manhattan in New York is er heel wat ophef ontstaan na een dodelijk incident met een dakloos persoon in de metro. De man in kwestie, Jordan Neely, zou in de metro plots agressief zijn beginnen schreeuwen, waarop een medepassagier hem in een wurggreep nam. Op videobeelden van omstaanders is te zien hoe ze de de man tegen de grond houden, volgens getuigen 15 minuten lang. Verschillende mensen komen nu dan ook uit protest op straat. “Black lives matter! The homeless matter!”, scanderen ze.