Ex-managers moeten schadevergoeding van 95 miljard euro betalen na kernramp Fukushima

Indrukwek­ken­de beelden tonen hoe honderden besmette patiënten in China worden weggevoerd

Op sociale media circuleren beelden uit de Chinese stad Wuxi. Op de video is een rij met honderden mensen in een gaspak te zien. Het zou gaan om coronapatiënten die worden weggeleid naar een quarantainegebied. In veel Chinese steden worden opnieuw strenge maatregelen ingevoerd, omdat de coronabesmettingen stijgen. Bekijk in bovenstaande video de opvallende beelden.

12 juli