Ex-legerofficier Rwanda in Nederland opgepakt op verdenking van genocide

De man verblijft sinds 1994 in Nederland en verloor woensdag bij de Nederlandse Raad van State het hoger beroep tegen de intrekking van zijn Nederlands staatsburgerschap. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Haag. Die besloot dat de man blijft vastzitten. Rwanda krijgt twintig dagen de tijd voor het indienen van een uitleveringsverzoek.

Volgens de Rwandese autoriteiten had de man een belangrijke rol bij massaslachtingen in de hoofdstad Kigali en in de gemeente Mugina. Hij was in 1994 officier van de gendarmerie in Rwanda. In april van dat jaar vonden diverse massaslachtingen plaats. Naar schatting 30.000 Tutsi-burgers zouden bij de moordpartij in een parochie in Mugina zijn gedood, wat jaarlijks wordt herdacht.