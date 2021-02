Ex-kankerpatiënt en doktersassistent: dit is de vrouw die de eerste privéruimtevlucht van SpaceX wint

SpaceX lanceert de ‘Crew Dragon’ met Amerikaan­se astronau­ten aan boord: alle cijfers en details over histori­sche ruimte­vlucht

30 mei Vandaag is een historische dag in de geschiedenis van de ruimtevaart. Niet alleen werden vandaag voor het eerst in bijna tien jaar eindelijk weer NASA-astronauten vanop eigen Amerikaanse bodem richting ruimte gelanceerd, de Crew Dragon van SpaceX is meteen ook het eerste nagelnieuwe toestel sinds het debuut van de Spaceshuttle in 1981.