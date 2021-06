Ex Jeff Bezos beloofde fortuin weg te geven “tot kluis leeg is”, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht

Scott scheidde van Bezos in 2019, na een huwelijk van ruim 25 jaar. Bij de scheiding werd het fortuin van haar intussen schatrijke echtgenoot — toen geschat op 119 miljard euro — verdeeld en dat maakte haar meteen tot één van de rijkste vrouwen ter wereld. Ze kreeg 4 procent van de aandelen van Amazon, wat haar vermogen meteen op 36 miljard dollar of 29,7 miljard euro bracht.

Hoewel ze de afgelopen elf maanden meer dan 8 miljard dollar (6,59 miljard euro) weggaf — wat haar één van de vrijgevigste filantropen van het moment maakt — is ze rijker dan ooit. Volgens zakentijdschrift ‘Forbes’ staat ze vandaag met een vermogen van 59,7 miljard dollar (49,22 miljard euro) op de twintigste plaats in de ranglijst van rijkste mensen ter wereld. Met dank aan de stijgende waarde van haar Amazon-aandelen.

(Lees verder onder de video)

Forse som

Gisteren maakte ze bekend dat ze voor de derde keer in minder dan een jaar tijd een forse som geld aan een reeks goede doelen had geschonken. Ze vertelde dat in een blogpost op het online publicatieplatform Medium. De 2,74 miljard dollar (2,26 miljard euro) gaat onder meer naar universiteiten, kunstgroepen en vzw’s die strijden tegen racisme en huiselijk geweld. De gemiddelde gift bedraagt zo'n 10 miljoen dollar (8,24 miljoen euro), maar er wordt niet vermeld hoeveel elk goed doel individueel krijgt.

Volledig scherm Jeff Bezos en MacKenzie Scott toen ze nog samen waren. © AFP

De manier waarop ze haar geld weggeeft, is erg ongewoon. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Bill en Melinda Gates, die de Bill and Melinda Gates Foundation oprichtten om aan filantropie te doen, is er bij Scott geen sprake van een formele structuur of stichting. Daardoor hoeft ze bijvoorbeeld geen openbare documenten in te dienen, wat haar al op kritiek kwam te staan omdat het niet echt transparant is.

Anonieme donor

In de plaats kondigt ze haar schenkingen aan via een blog. Er is weinig bekend over hoe ze de goede doelen selecteert en er is geen formele manier om je kandidaat te stellen. De meesten krijgen op zeker moment gewoon te horen — vaak via het non-profit adviesbureau Bridgespan Group — dat ze mogelijk in aanmerking komen voor een substantiële gift van een anonieme donor. Ze mogen er niets over zeggen tot Scott de blogpost gepubliceerd heeft waarin ze nieuwe schenkingen aankondigt. Het geld wordt daarna overgemaakt via een vermogensfonds. De goede doelen mogen het geld vervolgens aanwenden zoals ze dat zelf wensen.

Scott is erg gesteld op haar privacy en haar manier van werken lijkt dat te reflecteren. Het is al even geleden dat ze nog een interview gaf. Eerder dit jaar kondigde ze wel aan dat ze hertrouwd was. Ze gaf haar jawoord aan Dan Jewett, een leraar chemie op de school van de vier kinderen die ze met Jeff Bezos heeft.

Volledig scherm Dan Jewett en MacKenzie Scott. © The Giving Pledge

Opmerkelijk: in haar blogpost gisteren was ze kritisch voor Amazon, een bedrijf dat al forse kritiek kreeg voor zijn werkomstandigheden en de manier waarop het de rijkdom en macht van een beperkte groep deed groeien. Ze schreef dat haar fortuin het resultaat was van “systemen die veranderd moeten worden”. “We geloven er rotsvast in dat het beter zou zijn mocht onevenredige rijkdom niet in een klein aantal handen geconcentreerd zijn en dat de oplossingen het best door anderen kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd.”

Daarop klinkt dan weer de kritiek dat Scott haar rijkdom niet gebruikt om bijvoorbeeld de macht van Amazon aan de kaak te stellen en ongelijkheid te bekampen. Zo geeft ze geen geld aan denktanks en organisaties die bezig zijn met het beleid daarrond en verandering in gang kunnen helpen te zetten.