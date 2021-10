Ex-gevangene wordt officier en schiet twee superieuren dood op olietanker

De olietanker Ayane, die vaart onder Maltese vlag, verliet op 11 oktober de haven van Buenos Aires en ging voor anker aan de Río de la Plata, de monding van twee rivieren in de Atlantische Oceaan. Het schip had 21 bemanningsleden aan boord - allemaal Argentijnen.

Derde officier Carlos Lima (52) pakte afgelopen vrijdag rond 23.30 uur zijn wapen en begon op zijn collega’s te schieten. Kapitein Alejandro Daniel García (39) en eerste stuurman Juan Alfonso Pegasano (48) stierven ter plaatse. Daarna zette hij zijn bloedige jacht voort. Lima bleef schieten en beschadigde heel wat navigatieapparatuur. Een deel van de bemanning kon zich barricaderen in een ander deel van de tanker.

De tweede officier kon zichzelf alleen redden omdat hij zich op tijd in zijn hut had kunnen verbergen. Verschillende kogelgaten in zijn deur zijn stille getuigen van de terreur waaraan hij kon ontsnappen.

Twee uur later meldde de schutter via de radio aan de kustwacht: “De kapitein en de eerste officier zijn dood, ik heb ze vermoord en ik zal me overgeven. Ik wil dat de kustwacht me komt arresteren”.

Motief

De avond voor de schietpartij op de Ayane had de kapitein aan Lima laten weten dat hij van boord zou moeten wegens wangedrag zodra het schip een haven zou binnenvaren. Was dat het motief voor de moord? Verschillende collega’s hadden aangegeven dat het erg moeilijk was om met Lima samen te werken. Sommigen hadden zelfs doodsbedreigingen gekregen van de 52-jarige man.

De zaak is dus nog lang niet gesloten voor de rechercheurs. Er zijn momenteel meer vragen dan antwoorden. Omdat Carlos Lima al eerder was veroordeeld voor poging tot moord, had hij in geen geval deze job mogen uitoefenen.

Aanslag op buurman

In 2007 werd hij ontslagen als agent bij de politie van Buenos Aires. Een jaar later vuurde Lima zes schoten af ​​op een buurman die de aanslag overleefde. Nadat de schutter zich vervolgens in zijn huis had gebarricadeerd en zelfs op de politie had geschoten, moest een speciale eenheid ingrijpen. Voor deze misdaad werd Lima door een Argentijnse rechtbank veroordeeld tot zeven en een half jaar gevangenisstraf.

In 2013 werd hij na slechts vijf jaar cel vrijgelaten en begon hij een carrière bij de commerciële scheepvaart. Hoe dit mogelijk was, moeten de speurders uitzoeken. Feit is dat je voor zo’n functie normaal grondig wordt doorgelicht. En dan is er nog de vraag hoe Lima een vuurwapen mee aan boord kon nemen.

Wapenverbod

Op olietankers heerst namelijk een wapenverbod. Zelfs de kustwacht mocht geen wapens aan boord brengen om de moordenaar te arresteren. Ze hadden ze echter niet nodig: toen de veiligheidstroepen aan boord van de tanker gingen, werd Lima zonder weerstand gearresteerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.