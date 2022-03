Ex-generaal ziet het heel somber in voor Kiev: "Ik zie het Grozny-scenario ontrollen”

Rusland zal de komende dagen blijven inzetten op de hoofdprijs: als hij Kiev in handen heeft, zal Poetin pas echt willen onderhandelen. Maar hoever durven de Russen nog te gaan? Is een Grozny-scenario denkbaar, waarbij een ganse stad werd platgebombardeerd? De Nederlandse ex-luitenant-generaal Mart de Kruif ziet het somber in voor Kiev: “We gaan de komende dagen in de buitenwijken van Kiev, rondom Charkiv en in Marioepol destructie zien als ‘way of operation’.”