Ex-Fox-presentator Tucker Carlson kondigt doorstart op Twitter aan: “Mijn show verdient dat”

Mazelenin­fec­ties in het Verenigd Koninkrijk stijgen aan alarmerend tempo: experts maken zich zorgen

Van januari tot april waren er volgens de gegevens van de United Kingdom Health Security Agency 49 gevallen van mazelen. Dat is bijna evenveel als in heel 2022, toen waren het er in totaal 54. Deze forse stijging is zo zorgwekkend dat de Britse gezondheidsbeveiligingsdienst ouders nu oproept om te controleren of hun kind wel de vaccinatie voor mazelen heeft gekregen.