Ex-europarlementslid gaat beerput opentrekken zodat hij zelf wegkomt met kleine straf

Lokale veilig­heids­chef IS (37) opgepakt in Nederland, verdacht van oorlogsmis­drij­ven

Een 37-jarige man is opgepakt in het Nederlandse dorp Arkel (Zuid-Holland) omdat hij volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk een veiligheidschef van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) geweest is. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in Syrië.

17 januari