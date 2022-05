Ex-defensieminister VS: Trump wilde raketten op Mexicaanse drugslabo’s afvuren

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. VN: derde operatie gaande om belegerd Marioepol te evacueren

In de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol is opnieuw een operatie aan de gang om honderden burgers te evacueren. Dat zei VN-secretaris-generaal António Guterres tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York. Hij wilde echter geen details vrijgeven over de operatie, omdat dan “het mogelijke succes wordt ondermijnd”. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

