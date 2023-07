Ex-commandant van Russische onderzeeër die “betrokken was bij raketaanvallen op Oekraïne” doodgeschoten tijdens joggen in Rusland

Joe Biden in Londen voor bezoek aan Downing Street en ontmoeting met koning Charles: “Ik kan me geen betere vriend en bondgenoot wensen”

De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in Londen voor een ontmoeting met de Britse premier Rishi Sunak en koning Charles III in aanloop naar de NAVO-top, die dinsdag start in het Litouwse Vilnius. De 80-jarige kwam maandagochtend met zijn konvooi aan in Downing Street.