Ex-CEO Duits betaalbedrijf Wirecard ontkent beschuldigingen van miljardenfraude

De vroegere topman van het teloorgegane Duitse fintechbedrijf Wirecard, Oostenrijker Markus Braun (53), heeft maandag tijdens zijn proces alle beschuldigingen van fraude ontkend. Dat deed hij in de kenmerkende zwarte rolkraagtrui en randloze bril. Eerder had een kroongetuige nochtans belastende verklaringen afgelegd tegen hem.

Grootste naoorlogse frauderechtszaak in Duitsland

Het Duitse Openbaar Ministerie beschuldigt de Oostenrijker en twee medeverdachten ervan banken en kredietverstrekkers in totaal 3,1 miljard euro te hebben ontfutseld met behulp van vervalste balansen.

Wirecard werd gezien als een Duits succesverhaal. Het betalingsbedrijf erkende in 2020 dat bijna 2 miljard euro aan bezittingen op zijn balans waarschijnlijk niet bestonden. Drie dagen later was het financiële concern failliet.

Sinds het faillissement is duidelijk geworden dat in regeringskringen ook al veel eerder kennis was van de problemen binnen het bedrijf. De kwestie leidde ook tot een parlementaire commissie die onderzoek deed naar de schandalen. Vooral omdat de regering het bedrijf ook actief promootte tijdens handelsreizen naar het buitenland.

Voormalig financiënminister en huidig Bondskanselier Olaf Scholz tijdens een hoorzitting van de parlementaire commissie naar aanleiding van het Wirecard-schandaal.

Ook onder anderen oud-Bondskanselier Angela Merkel en haar opvolger Olaf Scholz, die ten tijde van het schandaal minister van Financiën was, moesten zich verantwoorden.

Ook boekhoudkantoor EY, dat de rekeningen van Wirecard destijds controleerde en goedkeurde, en beurswaakhond BaFin, kwamen door het schandaal in opspraak. De Europese toezichthouder ESMA was vernietigend voor BaFin, want er waren zelfs toezichthouders die zelf aandelen in Wirecard hadden.

Braun wijst medeverdachte aan als schuldige

Bepaalde opbrengsten van de handel met derden zouden zijn geboekt op geblokkeerde rekeningen in Zuidoost-Azië. Dat geld is nog steeds zoek. Braun betoogt dat het geld op de geblokkeerde rekeningen wel bestond, maar is verduisterd. Hij beschuldigt zijn medeverdachte, de voormalige directeur in Dubai.

Braun wordt verdacht van fraude, marktmanipulatie en verduistering. Maar de voormalige topman zegt tegenover de rechter dat hij geen weet heeft van de vervalsingen en dat hij “nooit lid van een criminele bende” was. Daar voegt hij aan toe dat hij medelijden heeft met de aandeelhouders en werknemers van Wirecard.

Het voormalige hoofdkantoor van Wirecard in het zuiden van Duitsland, bij München.

Medeverdachte Oliver Bellenhaus, die leiding gaf aan de Wirecard-dochteronderneming in Dubai, werkt al sinds het begin van het onderzoek mee met het Duitse parket. In zijn getuigenissen geeft hij aan dat de beschuldigingen waar zijn, en dat ex-CEO Braun achter de balansvervalsingen zat. De andere medeverdachte is de voormalige hoofdaccountant van Wirecard, Stephan von Erffa.

Tot 2024 staan honderd procesdagen gepland. Het proces vindt plaats in een bunkerachtige ondergrondse rechtszaal naast de gevangenis van München-Stadelheim.