Ex-cafébaas (63) riskeert 24 jaar cel voor doodsteken Riet (57): “Mama stuurde nog dat ze me graag zag. Twintig minuten later was ze dood”

Maandag start in het Spaanse Alicante het proces rond de dood van de Belgische Riet Suy (57). Haar 63-jarige vriend Danny Lauwers zou haar in hun villa in Calpe doodgestoken hebben na een ruzie op restaurant. Haar dochter Sam was net op bezoek. “Mama stuurde nog dat ze me graag zag. Twintig minuten later was ze dood.” Lauwers ontkent de feiten, al wijst het DNA-onderzoek in zijn richting.