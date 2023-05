Ex-bondskanselier Gerhard Schröder mag ondanks nauwe banden met Kremlin lid blijven van SPD

Update Zelensky wil dat Duitsland zich aansluit bij “straalja­ger­co­a­li­tie”

Na een bezoek aan Rome is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdagnacht geland in Berlijn. Het is zijn eerste bezoek aan Duitsland sinds de Russen Oekraïne binnenvielen in februari vorig jaar. Zelensky heeft Duitsland gevraagd om zijn land te steunen door zich aan te sluiten bij een coalitie voor de levering van moderne gevechtsvliegtuigen. Berlijn heeft tot nu toe steeds geweigerd om rechtstreeks vliegtuigen aan Kiev te leveren.