Ex-agent Derek Chauvin vraagt nieuw proces aan in zaak George Floyd

Vreugde op straat in VS na veroorde­ling Chauvin

21 april In de VS is met opluchting gereageerd op het vonnis in de zaak tegen voormalig politieagent Derek Chauvin, die werd aangeklaagd voor zijn rol in het overlijden van de Afro-Amerikaanse George Floyd. De jury oordeelde dat Chauvin schuldig is voor alle aanklachten. Zijn straf moet nog worden bepaald.