Ex-Afghaanse president biedt excuses aan voor zijn vlucht: “Enige manier om wapens te laten zwijgen”

Ashraf Ghani heeft zijn excuses aangeboden aan het Afghaanse volk. In een bericht op Twitter schrijft de ex-president dat het hem spijt dat hij “het niet anders kon laten eindigen”. “Vluchten was de enige optie om bloedvergieten te voorkomen”, klinkt het.

“Vertrekken uit Kaboel was de moeilijkste beslissing uit mijn leven, maar ik geloofde dat het de enige manier was om de wapens te laten zwijgen en Kaboel en haar 6 miljoen inwoners te redden”, schrijft Ghani. Zijn veiligheidsteam had hem verteld dat aanwezig blijven in de hoofdstad tot gevechten van straat tot straat zou leiden.

“Geen miljoenen meegenomen”

Ghani ontkende opnieuw stellig dat hij miljoenen uit de Afghaanse schatkist zou hebben meegenomen. Volgens onbevestigde berichten zou hij gevlucht zijn met een helikopter en vier voertuigen vol met cash, ter waarde van zo’n 145 miljoen euro. Ghani wil nu zelfs zijn financiën laten onderzoeken door de Verenigde Naties of een andere onafhankelijke organisatie om de geruchten te ontkrachten.

Sinds de overname van Kaboel verblijft Ghani in de Verenigde Arabische Emiraten. Naar eigen zeggen plant hij zijn terugkeer naar Afghanistan in de “nabije toekomst”. In zijn vaderland werd verbolgen gereageerd op zijn vertrek. Zelfs zijn trouwste aanhangers veroordeelden zijn besluit om het land te verlaten. Leden van zijn regering en andere kopstukken vielen hem openlijk aan.

EU teleurgesteld

De Europese Unie reageert intussen teleurgesteld op de samenstelling van de Afghaanse interimregering. Verrassend genoeg wordt niet Abdul Ghani Baradar, een van de oprichters van de taliban, de nieuwe Afghaanse premier. Die post gaat naar Mohammed Hassan Akhund, die ook mee aan de wieg van de taliban stond en in de jaren negentig al eens belangrijke posten van het regime bekleedde in Afghanistan. Een andere bekende naam is die van minister van Binnenlandse Zaken Sirajuddin Haqqani, de leider van het Haqqani-netwerk (vernoemd naar zijn vader; nvdr).

Volledig scherm Abdul Ghani Baradar wordt de nummer twee binnen de regering. © Via REUTERS

Verschillende van de 33 namen staan op een sanctielijst van de Verenigde Staten. Haqqani staat zelfs op de ‘most wanted’-lijst van de FBI, weet de ‘Financial Times’. De Amerikanen hebben een prijs van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gekleefd. Bijna alle interimministers zijn van Pasjtoe-origine, vrouwen maken geen deel uit van het kabinet.

“Niet de inclusieve regering die beloofd werd”

“Dit lijkt niet op de inclusieve regering die de rijke etnische en religieuze diversiteit van Afghanistan weerspiegelt. Die hadden de taliban in de voorbije weken nochtans beloofd”, reageert een woordvoerder van de diplomatieke dienst van de Europese Unie.

Volledig scherm Op het hoofd van Sirajuddin Haqqani staat een prijs van 5 miljoen dollar. © via REUTERS

Voor de Europese Unie is een inclusieve regering een voorwaarde om met de taliban gesprekken te kunnen voeren, bijvoorbeeld over de verdere evacuatie van Europeanen en andere rechthebbenden. Morgen organiseren Duitsland en de Verenigde Staten een bijeenkomst over de manier waarop de internationale gemeenschap met de taliban moet omgaan. Ministers van Buitenlandse Zaken Heiko Maas en Antony Blinken zullen elkaar ontmoeten op de Amerikaanse militaire basis Ramstein in Duitsland, een 20-tal andere landen zal online inpikken.

Daags voor de conferentie waarschuwde Maas voor een “drievoudige humanitaire crisis” in Afghanistan. Door de droogte dreigen voedseltekorten op verschillende plaatsen in het land, maar de internationale hulp is intussen opgeschort. En als de nieuwe regering er niet in slaagt het land draaiende te houden, dreigt een economische ineenstorting “met nog ergere humanitaire gevolgen”, aldus Maas.