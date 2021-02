Ex-advocaat van Trump excuseert zich bij pornoactrice Stormy Daniels

In 2016 kocht hij het stilzwijgen van de pornoactrice af over haar vermoedelijke seksuele relatie met Donald Trump. Vier jaar later laat Michael Cohen, de ex-advocaat van de voormalige president, Stormy Daniels over de affaire vertellen in een podcast. Daarin verontschuldigt hij zich voor wat hij heeft gedaan.

"Ik weet dat ik je onnodig pijn heb gedaan", zegt Michael Cohen (53) aan Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels (41), in het gesprek. De podcast werd in de nacht van maandag op dinsdag online gezet. "Dat spijt me echt." Aan het einde van de anderhalf uur durende conversatie voegt hij eraan toe: "Dank dat je me een tweede kans gaf".

Zwijggeld

Michael Cohen, die tien jaar lang de persoonlijke advocaat en ‘fixer’ van Donald Trump was, werd eind 2018 tot drie jaar cel veroordeeld, wegens onder meer belastingontduiking en het afleggen van een valse getuigenis tegen het Amerikaanse Congres. Hij werd in 2018 ook geschorst als advocaat.

De advocaat bekende ook dat hij in 2016, kort voor de presidentsverkiezingen, namens Trump 130.000 dollar (107.000 euro) aan zwijggeld had betaald aan pornoactrice Stormy Daniels, die in ruil daarvoor haar mond moest houden over haar seksuele contacten met de getrouwde Trump. Daarmee handelde Cohen in strijd met de wetgeving over verkiezingen.

Huisarrest

De gewezen vertrouwensman van Trump zit het einde van zijn straf vanwege de coronapandemie in zijn appartement in Manhattan uit in plaats van in de gevangenis. Vanuit zijn huisarrest verspreidt hij regelmatig een podcast waarin hij kwaadspreekt over zijn vroegere baas, die hij ervan beschuldigt hem tot delinquentie te hebben aangezet. Trump ontkent de aantijgingen. Hij noemde Cohen eerder “een rat”.

In de jongste episode van de podcast laat Cohen Stormy Daniels in soms crue details vertellen over die avond in 2006 dat ze naar eigen zeggen seks met Trump had. Zo spreekt ze van “de ergste 90 seconden” van haar leven. De pornoster vertelde er eerder al uitgebreid over in een boek dat in 2018 verscheen.

Volledig scherm Pornoactrice Stormy Daniels. © AP