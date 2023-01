Ex-advocaat van Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi speelde “sleutelrol” in criminele organisatie: 5,5 jaar cel

De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag Youssef Taghi (39), voormalig advocaat en neef van de beruchte Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi, veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de ex-advocaat “een sleutelrol” gespeeld heeft in Taghi’s misdaadorganisatie. Zo smokkelde hij berichten over ontsnappingsplannen en drugshandel uit de zwaar beveiligde gevangenis waar Taghi opgesloten zit en maakte hij “op zeer geraffineerde wijze” misbruik van zijn vertrouwelijke positie als advocaat.

Hij wist immers dat hij daardoor vertrouwelijk met Ridouan Taghi kon praten. Daardoor had Youssef volgens de rechtbank een “sleutelrol” in de criminele organisatie van de drugsbaron: “Hij was de enige die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught maandenlang contact kon hebben met Ridouan Taghi. Hij was een vertrouwenspersoon, een onmisbare schakel.”

Misbruik van functie

De rechtbank neemt Youssef Taghi vooral kwalijk dat hij misbruik maakte van zijn functie als advocaat. Dat maakt deze zaak tot “een schokkend voorbeeld van hoe de georganiseerde misdaad doordringt in de bovenwereld”: “Met zijn handelen heeft hij het vertrouwen in de advocatuur en de rechtsstaat geschaad. Het ging onder meer over het omkopen van rechters en ambtenaren: dat is een vorm van zware ondermijning.”

KIJK. Wie is Ridouan Taghi, de meest beruchte drugsbaron van Nederland?

Geen eenvoudig doorgeefluik

Net als het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) eerder, concludeerde de rechtbank dat de rol van Youssef Taghi veel verder ging dan die van eenvoudig doorgeefluik. De man gaf advies over de ontsnappingsplannen en dacht mee met plannen om bijvoorbeeld rechters in Marokko om te kopen, met de handel in verdovende middelen en het invalide maken van een ex-zwager van Ridouan Taghi. “Dankzij hem kon de criminele organisatie worden voortgezet”, klinkt het.

Volgens de rechtbank is tegelijkertijd niet vast te stellen of Youssef Taghi álle berichten die hij van zijn neef kreeg in de gevangenis van Vught doorgaf aan de buitenwereld. Ook is niet duidelijk welke misdrijven daadwerkelijk hebben plaatsgevonden op basis van het doorgeven van berichten. Dat zorgt er ook voor dat de rechtbank uiteindelijk is uitgekomen op een iets lagere straf dan de 7 jaar die het OM eiste.

In de berichten tussen de twee ging het onder andere over een spectaculair ontsnappingsplan, melden Nederlandse media. Daarbij eiste Ridouan Taghi dat er “echte pro’s, Navy Seals” werden gebruikt. Verder moest een weg met 1.500 liter olie spekglad worden gemaakt in het geval van een achtervolging. Een alternatief plan was het gijzelen van vier medewerkers van de inrichting in Vught. Youssef Taghi ontkende dat hij berichten over dit plan had doorgespeeld.

Gepakt

Uiteindelijk arresteerde de politie de neef op 8 oktober 2021 toen hij Ridouan voor de 98ste keer bezocht in de beveiligde inrichting in Vught. Het Nederlandse gerecht had eerder ontdekt dat de contacten tussen beide mannen niet gingen over juridische zaken maar dat er criminele kwesties werd besproken. Rechercheurs hadden in de weken hiervoor heimelijk de bezoeken opgenomen en gefilmd.

De politie zag hoe Ridouan en zijn neef fluisterden, berichten schreven en aan elkaar lieten zien achter glas, maar daarna de teksten ook weer grondig doorstreepten. Youssef maakte foto’s van de berichten en speelde die door aan de organisatie van Ridouan Taghi. Sinds 8 oktober 2021 zit de raadsman zelf vast. Hij is geen advocaat meer.

KIJK. Ex-advocaat Youssef Taghi veroordeeld voor ‘meedoen’ met zijn criminele neef Ridouan Taghi

“Geen keuze”

Youssef Taghi gaf eerder in de rechtbank toe dat hij als boodschappenjongen had gefungeerd, maar zei dat hij “geen keuze” had. Hij werd “millimeter voor millimeter” meegezogen. Uiteindelijk kwam hij in een verschrikkelijke spagaat terecht tussen zijn morele kompas als advocaat en de veiligheid voor zichzelf en zijn gezin. “Nee” zeggen tegen zijn neef of naar de politie stappen was door de “meedogenloze reputatie” van Ridouan Taghi geen optie, zo luidde de verdediging. De man had immers het adagium “wie praat, die gaat”.

De rechtbank is daar kritisch op: “Uit de geschreven berichten blijkt niet dat Ridouan Taghi zijn neef autoritair of dwingend aansprak. Dus er kan niet worden vastgesteld of hij onder druk is gezet. Als dat wel het geval zou zijn, heeft hij zichzelf in deze positie gebracht.”

Taghi heeft “het vertrouwen van zijn beroepsgroep op grove wijze geschaad, maar ook het vertrouwen van de maatschappij in de advocatuur en de rechtsstaat”, aldus de rechtbank nog. “Door zijn handelen is bovendien een politiek debat ontstaan over de huidige regels rond het bezoek van advocaten aan verdachten in detentie en of die regels nog wel voldoen. Dit tekent de maatschappelijke impact van deze zaak.”