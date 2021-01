Ex-advocaat en Trump-vertrouweling Michael Cohen wil tegen hem en zijn familie getuigen

Drugs 18.000 xtc-pil­len ontdekt in postpakket van België naar Sri Lanka

8 januari Op Sri Lanka, een eilandstaat in de Indische Oceaan, zijn 18.000 xtc-pillen ontdekt in een postpakket met kattenvoeding dat vanuit ons land was verstuurd. Het ging in totaal om negen kilo partydrugs, de grootste xtc-vangst ooit in het Zuid-Aziatische land.