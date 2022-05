Ex-adviseur van Trump over diplomatiek diner met Poetin: “Hij had een vreemde geur en at of dronk amper”

Fiona Hill, voormalig Rusland-adviseur onder de Amerikaanse ex-president Donald Trump, heeft in een radioprogramma van de BBC verteld over haar ervaring met de Russische president Vladimir Poetin. Hill zat enkele jaren geleden naast Poetin aan tafel tijdens een diplomatiek diner en herinnert zich hoe het Russische staatshoofd “een vreemde geur had en amper at of dronk”. Daarnaast was het duidelijk dat Poetin een bril kon gebruiken, aangezien hij geheugenkaartjes met “gigantische woorden” erop bij zich had.

Hill deed haar verhaal in het BBC-radioprogramma ‘Desert Island Discs’. “Ik lette eerst op zijn fijngemaakte maatpak en vervolgens zag ik een kleine pulserende ader aan de linkerkant van zijn gezicht”, vertelde de voormalige adviseur over Poetin. Terwijl Hill de “zeer dure horloge” van de Russische president opmerkte, zag ze ook hoe hij “wel echt een bril kon gebruiken”, aangezien hij gesprekskaarten met reusachtige woorden erop gebruikte. “Ik kon elk kaartje lezen. Onder meer de namen van de gesprekspartners stonden erop, alsook wat Poetin zelf zoal moest zeggen”, herinnert Hill zich.

Daarnaast viel het de ex-adviseur op hoe de Russische leider amper at of dronk tijdens het diner. “En hij had een vreemde lijfgeur”, zegt Hill. “Dit klinkt heel bizar, maar ik kon ruiken dat hij pas gewassen was. Hij droeg geen eau de cologne, maar het leek alsof hij net uit een speciaal voorbereidend bad was gestapt of zoiets.”

“Opgezet spel”

Hill vertelde voorts hoe Poetin “de volledige controle” had over het beeld dat hij van zichzelf wou creëren. “Ik dacht: ‘Kijk nu eens. Dit is allemaal opgezet spel. Elk klein detail is geënsceneerd. Dit is een optreden’”, aldus de voormalige adviseur, die ook nog benadrukte dat Poetin niet erg geïnteresseerd was in geklets en haar amper een blik gunde tijdens de bijeenkomst.

Fiona Hill, geboren in Engeland, kreeg de functie van adviseur voor Europa en Rusland binnen de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad in 2017. Ze verscheen de afgelopen maanden al verschillende keren in de media met haar inzichten in de relaties tussen ex-president Donald Trump en het Russische staatshoofd. Zo beweerde ze in april dat Trump na een tijdje op Poetin begon te lijken wat betreft zijn “politieke praktijken en voorkeuren”. In 2019 verliet Hill de Trump-administratie en later dat jaar getuigde ze voor het Amerikaanse Congres als getuige in de hoorzittingen die leidden tot het eerste afzettingsproces tegen Trump in 2020.

Volledig scherm Fiona Hill in 2019, als getuige in de hoorzittingen die leidden tot het eerste afzettingsproces tegen Donald Trump in 2020. © EPA