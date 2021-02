Evolueert Zweden toch richting lockdown? Regering wil uit ongerustheid over derde golf restaurants en winkels kunnen sluiten

“De beslissing die we vandaag hebben genomen is niet dat we Zweden gaan platleggen, maar dat we onszelf de mogelijkheid geven om een antwoord te bieden als de situatie verslechtert”, aldus Hallengren. “We willen op dat moment niet te laat komen.” Toch noemde Hallengren de situatie momenteel al “onrustwekkend”.

Groot risico op derde golf

In Zweden komen er nu elke dag gemiddeld 3.120 besmettingen bij, dat zijn er 310 per miljoen inwoners. In België zijn dat er ongeveer 1.800 of een kleine 160 per miljoen inwoners. Maar de regionale verschillen in Zweden zijn groot, met bijvoorbeeld hogere cijfers in de provincies Västerbotten, Västra Götaland en Jönköping. In hoofdstad Stockholm stegen de besmettingscijfers met 24 procent in een week tijd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het risico op een derde golf dan ook “hoog”.