Evi (19) heeft nog een jaar te leven: om haar laatste wens te doen uitkomen, heeft de Nederlandse hulp nodig

De Nederlandse begon een crowdfunding om haar laatste wens in vervulling te laten gaan. 25.000 euro had ze in gedachten. In één dag was er al 40.000 euro opgehaald. Inmiddels staat de teller op bijna 54.000 euro. Een complete verrassing voor Evi en haar familie.

Prothese in haar arm

Toen Evi 14 jaar was kreeg ze botkanker, met uitzaaiingen in haar longen. Artsen gaven haar weinig kans. De enige optie was chemo. Evi kijkt in een interview met AD.nl terug op die periode, die ze “zwaar kut” noemt. “Ik had helemaal geen energie, kon niets meer zelf. Ik kon niet eten omdat ik continue misselijk was en ik lag de meeste tijd in het ziekenhuis.”

De tumor zat in haar rechterbovenarm. Ze werd geopereerd en haar bot werd vervangen door een titanium prothese. “Het was een vreselijk jaar. Toen ik eindelijk naar huis mocht, moest ik nog een jaar revalideren.” Daar hield het niet op, want er bleek een bacterie in haar arm te zitten. Opnieuw werd ze geopereerd, opnieuw moest ze revalideren.

Daarmee leek de kous af en ging ze terug naar school. Ze behaalde haar diploma op de middelbare school en begon met een studie in Utrecht. Een leuke studie, met leuke mensen: er leek geen vuiltje aan de lucht. Tot ze een paar maanden geleden op controle moest in het ziekenhuis. Daar bleek het foute boel. De uitzaaiingen in haar longen bleken weer actief, zo actief dat ze ook waren verspreid. Kans op genezing is er niet.

De jonge Evi kreeg twee opties: weer het hele chemotraject en revalideren doorlopen, of niet. Ze koos voor het laatste. “Bij de chemo is er de kans dat het mijn levensduur misschien zou verlengen. Maar ik kies voor kwaliteit van leven en haal er nu het beste uit wat er inzit. Dat betekent dat ze minder dan een jaar te leven heeft. “Toen moest ik dus gaan nadenken over wat ik precies wilde met de tijd die ik nog heb.”

Zwaard van Damocles

Evi ligt op dit moment met complicaties in het ziekenhuis, laat haar stiefvader Juan van Emmerloot weten. De afgelopen maanden waren behoorlijk heftig voor het gezin, ook omdat er nog andere familiezaken speelden. “Toen Evi dapper had besloten geen behandelingen meer te doen, schrokken wij behoorlijk. Het hangt al jaren als een soort zwaard van Damocles boven je hoofd, maar als die uitzaaiingen ook echt actief worden...” De schrik en het ongeloof maakte bij de jonge Rotterdamse al snel plaats voor de vraag: ‘Wat kan ik nog?’.

Juan, Evi en haar moeder gingen aan tafel zitten om het hoe en wat nu te bespreken. “We vroegen haar: wat wil je doen? Zij dacht aan skydiven, maar toen vroegen we of ze geen mooie reis wil gaan maken. We stimuleerden haar heel erg om groots te denken.”

Begeleider mee

Om geld bij elkaar te halen voor die mooie reis, werd de hulp ingeroepen van vrienden en familie van het gezin. Via crowdfunding hoopten zij genoeg geld op te halen om Evi haar droom waar te maken. Een neef van Juan maakte een filmpje van Evi, waarin ze haar verhaal doet op een crowdfundpagina. “In het filmpje zie je haar echt zoals ze is. Een passievolle vrouw, heel positief. Ze is goed in dingen accepteren en zich aanpassen. En ze heeft een duidelijk doel voor ogen.”

De grote reis waar Evi het in haar filmpje over heeft, wordt opgedeeld in meerdere kleinere reizen. Ze gaat een paar weken naar Noord-Amerika, dan weer naar huis om op adem te komen en controles te doen in het ziekenhuis en dan weer op reis. Juan: “Ze wilde graag alleen op reis, maar wij willen een begeleider mee laten gaan. Er is inmiddels genoeg geld voor en het stelt ook erg gerust. Stel dat je in je eentje in Yosemite bent en je wordt onwel...”

De hoop is dat de complicaties en ziekenhuisopnamen haar verder niet te veel in de weg staan. Eigenlijk zou Evi nu al op reis zijn, maar de reis naar New York die ze samen met haar moeder gaat maken is uitgesteld naar juni. “Dat is echt een wens van die twee.”

Bekijk hieronder het filmpje met Evi, waarin ze haar verhaal vertelt: