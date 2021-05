Even was ‘Hide the Pain Harold’ het gezicht van de Zweedse vaccinatiecampagne

De gepijnigde lach van de Hongaar András Arató is al jaren een wereldberoemde internetmeme. Nu werd hij even het gezicht van de Zweedse vaccinatiecampagne: waarschijnlijk niet de beste manier om mensen aan te sporen om zich te laten vaccineren.

De naam András Arató doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. Toch is de kans groot dat u zijn karakteristiek gepijnigde glimlach wél herkent: onder de naam ‘Hide the Pain Harold’ werd Arató zo’n twaalf jaar geleden ineens wereldberoemd. Of, nu ja, zijn glimlach dan toch.

Serie stockfoto’s

Een fotograaf had Arató’s vakantiefoto’s gezien op de Hongaarse voorloper van Facebook, en vond hem een geschikt model voor een serie stockfoto’s. Die worden via websites aangeboden als beelden bij artikelen of advertenties.

Maar de fotograaf was niet de enige die iets zag in Arató: algauw was het hele internet grote fan. De manier waarop zijn glimlach – onsuccesvol – een diepe pijn lijkt te verbergen, was kennelijk herkenbaar voor veel mensen. Hij werd prompt één van de populairste internetmemes ooit. Aanvankelijk was Arató zelf niet blij met alle aandacht, maar uiteindelijk gaf hij zich er maar aan over.

Volledig scherm © RV

Gezicht van vaccinatiecampagne

Het is een rare vorm van beroemdheid: je komt iedereen bekend voor, maar haast niemand weet precies wie je bent. Dat kan nog weleens tot ongemakkelijke situaties leiden. Daar kan Zweden nu van meespreken. In Stockholm werd Arató onlangs immers heel even het gezicht van de vaccinatiecampagne voor mensen van boven de 75. Zijn boer-met-kiespijnlach was afgebeeld op de webpagina waarop zij zich dienden te registreren.

Dat was extra bizar omdat Arató diezelfde maand zelf corona opliep, nota bene tien dagen nadat hij zijn eerste prik had gekregen van het Chinese Sinopharm-vaccin dat in Hongarije ruim voorradig is. Hij belandde in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. In Stockholm werd zijn foto algauw van de website verwijderd, toen iemand de autoriteiten erop had gewezen dat het hier om ‘Hide the Pain Harold’ ging: waarschijnlijk niet de beste manier om mensen aan te sporen om zich te laten vaccineren.

Distracted boyfriend-meme

Het was niet de eerste keer dat een bekende internetmeme per ongeluk in een regeringscampagne belandde: in 2019 wilde de Hongaarse regering mensen aansporen om kinderen te krijgen. Het stel dat diende als illustratie op billboards bleek echter al beroemd op het internet – en niet vanwege hun gelukkige relatie. Het ging om het koppel uit de distracted boyfriend-meme: een stockfoto waarop een man openlijk een langslopende vrouw nafluit, terwijl zijn vriendin vol verontwaardiging naar hem kijkt.

Op de billboards mocht het koppel er dan wel dolgelukkig uitzien, een beetje internetgebruiker wist wel beter.

Volledig scherm Links de advertentie in Hongarije, rechts de bekende meme met hetzelfde koppel. © 444.hu, archiefbeeld.

