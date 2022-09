Evacuaties in geboorteplaats Oekraïense president Zelensky na Russische aanval op stuwdam

Von der Leyen pakt overwin­sten van energiebe­drij­ven aan: “In totaal meer dan 140 miljard euro voor energiefac­tuur”

De Europese Unie wil meer dan 140 miljard euro vrijmaken om de impact van de hoge energieprijzen te verzachten. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. Dat moet gebeuren via het afromen van de winsten van energiebedrijven en een solidariteitsbijdrage van de fossiele industrie.

14 september