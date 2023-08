Evacuatiebevel voor door bosbranden bedreigde hoofdstad Northwest Territories in Canada

Grote natuur­brand uitgebro­ken op Tenerife: verschil­len­de dorpen worden ontruimd, al 800 hectare natuur vernield

De grote natuurbrand die sinds woensdagochtend op Tenerife woedt, heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van zo’n 800 hectare. Dat is ongeveer even groot als de enorme brand die in 2020 een groot deel van de Deurnese Peel in de as legde, naar verluidt de grootste natuurbrand ooit in Nederland.