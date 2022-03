Evacuatie Zoo Mykolajiv momenteel onmogelijk: “Ook in 1941 zijn we niet gevlucht”

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kremlin waarschuwt dat leiders van vijandige landen sancties mogen verwachten

Oekraïne vraagt “absolute veiligheidsgaranties” in het geval van Russische agressie en verwerpt het idee van een “Zweedse of Oostenrijkse neutraliteit”, zoals het Russische regime voorstelt. Dat zegt de Oekraïense onderhandelaar Mykhailo Podoliak. Volgens ‘The Washington Post’ zijn Oekraïense strijdkrachten een tegenoffensief gestart in de buurt van Kiev en andere belangrijke steden die door de Russen worden aangevallen. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.

15:22