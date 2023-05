Evacuatie van Russische nederzettingen in Zuid-Oekraïne verloopt ‘chaotisch’: “Winkels leeg, ook militairen vertrekken”

Het is chaos in de gebieden in de regio Zaporizja, die Rusland deze dagen evacueert. Dat zeggen Oekraïense autoriteiten. Eerder werden al zorgen gedeeld over de kerncentrale in het gebied. Oekraïne zal naar verwachting binnenkort aan een langverwacht tegenoffensief beginnen om grondgebied te heroveren, ook in de regio Zaporizja.